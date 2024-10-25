Тюменским студентам предложили создать новое СМИ

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Тюменской молодежи нужно новое медиа - идея создать принципиально новое СМИ была озвучена на встрече со Студсоветом, сообщили в департаменте общественных связей.

Идеи и проекты молодежные лидеры обсуждали с заместителем директора департамента Романом Мамонтовым, начальником управления молодёжной политики и общественных проектов Владиславом Татаринцевым и начальником отдела молодёжных проектов Юлией Халитовой.

О желании в ближайшее время запустить проект с участием Студсовета заявил Роман Мамонтов:

Сегодня необходимо принципиально новое СМИ. Это молодёжное медиа, которое будет интересным и полезным. Новости, мода, транспорт, информация о том, какие возможности есть для развития молодёжи, — сейчас на это сформировался запрос. Новое медиа должно стать площадкой для общения, чтобы, например, студенты могли объединяться и организованно выезжать на события, представляя там Тюменскую область.

Владислав Татаринцев заверил студентов, что эксперты внимательно следят за всем, что связано с молодёжной политикой, и проектами, которые реализуют студенты. "У нас активная общественная жизнь и впереди ещё много интересных проектов", - подчеркнул он.

Юлия Халитова отметила, что каждый из участников встречи имеет цели и интересы, уникальные знания, синергия позволит сделать что-то масштабное. "Все темы, которые вы затрагиваете, - актуальны в молодёжной политике. Мы открыты для совместной работы", - добавила она.

В завершение встречи ребятам вручили Благодарственные письма за вклад в развитие молодёжной политики региона и пригласили на открытие Международного клуба дружбы 29 октября в "Контору пароходства".