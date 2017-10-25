Тюмень за день: 25 октября

Высота снежного покрова за сутки в Тюмени достигла 27 см

За сутки в Тюмени выпало 15,5 мм осадков, высота снежного покрова достигла 27 см. Утром 25 октября глава администрации Тюмени Александр Моор провел заседание оперативного штаба по уборке города.

Тюменцев приглашают на концерт пианиста Михаила Плетнева

Народный артист России Михаил Плетнев выступит на сцене Тюменской филармонии 4 ноября. Свою концертную программу выдающийся пианист посвящает 145-летию со дня рождения гения двадцатого века — Сергея Рахманинова.

Тюменец Муса Могушков выступит на кубке Большого шлема в ОАЭ

С 26 по 28 октября в Абу-Даби пройдет крупный международный турнир — кубок Большого шлема по дзюдо среди мужчин и женщин. В составе сборной России в весовой категории до 73 килограмм выступит представитель центра "Тюмень-дзюдо", двукратный бронзовый призер чемпионатов мира Муса Могушков.

Тюменцы уже пытаются связаться с Дедом Морозом

Во все почтовые отделения Тюменской области поступили новые коллекции новогодних открыток и календарей на 2018 год. На открытках по традиции запечатлены заснеженные пейзажи, елочные шары, Дед Мороз, Снегурочка, главным же героем стала собака — символ грядущего года по версии китайского календаря.

Все больше тюменцев приобщаются к ЗОЖ и сдают нормы ГТО

С каждым годом в Тюмени увеличивается количество приверженцев здорового образа жизни - регулярно физическую нагрузку получают 48,6 тыс. тюменцев. Об этом депутатам городской думы сообщил директор департамента по спорту и молодежной политики администрации города Евгений Хромин.