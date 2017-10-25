Тюменец Муса Могушков выступит на кубке Большого шлема в ОАЭ

С 26 по 28 октября в Абу-Даби пройдет крупный международный турнир — кубок Большого шлема по дзюдо среди мужчин и женщин.

Этот старт — один из самых престижных и рейтинговых после Олимпийских игр и чемпионата мира. Заявки на участие поступили от 290 спортсменов из 48 стран.

В составе сборной России в весовой категории до 73 килограмм выступит представитель центра "Тюмень-дзюдо", двукратный бронзовый призер чемпионатов мира Муса Могушков.