Тюменец Муса Могушков выступит на кубке Большого шлема в ОАЭ

16:40 25 октября 2017
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С 26 по 28 октября в Абу-Даби пройдет крупный международный турнир — кубок Большого шлема по дзюдо среди мужчин и женщин. 

Этот старт — один из самых престижных и рейтинговых после Олимпийских игр и чемпионата мира. Заявки на участие поступили от 290 спортсменов из 48 стран.

В составе сборной России в весовой категории до 73 килограмм выступит представитель центра "Тюмень-дзюдо", двукратный бронзовый призер чемпионатов мира Муса Могушков.

Теги: турнир , дзюдо
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