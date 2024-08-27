Десять дзюдоистов защищают честь Тюменской области в Армавире

В Армавире с 25 по 30 августа проходят главные всероссийские соревнования по дзюдо этого года — XII Летняя спартакиада учащихся России, в ней участвуют более 800 юношей и девушек до18 лет из 79 субъектов Российской Федерации
Сильнейших определят в 17 весовых категориях.
Честь Тюменской области отстаивают 10 спортсменов. Это призер первенств России Айшат Алиева, победители и призеры первенства Уральского федерального округа Грант Мусинян, Дмитрий Чемагин, Иван Скаковский, Виталина Горева, Александра Пономарева, Нина Аленикова, Елизавета Чинаева, Мария Модина, Ванесса Багаева.
Результаты с поединков будут опубликованы на сайте Федерации дзюдо России.
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