Тюменцы выступят в континентальной лиге дзюдо

В Тюмени 31 августа на татами Центра "Тюмень-дзюдо" состоится первый тур командных соревнований – Континентальной лиги дзюдо.

В 10:00 будет дан старт поединкам, а торжественное открытие намечено на 16:30. С 15:20, для всех желающих будет работать интерактивная площадка и проведут розыгрыш призов.

В состязаниях примут участие порядка 80 спортсменов дивизиона "ВОСТОК", представляющих Уральский, Сибирский федеральные округа Российской Федерации и Республику Казахстан.

От команды "Тюмень-дзюдо" заявлены следующие дзюдоисты: Шамсутдин Умаев и Сергей Петухов (-66 кг), Шамиль Умаев и Азат Балтабаев (-73 кг), Новруз Новрузов и Иван Хромин (-81 кг), Дмитрий Федоров (-90 кг), Серикбай Жанабеков и Асан Аугалиев (+90 кг).

А в составе уральского клуба "Ural and Western Siberia" (UWS) поборются четыре тюменца. Это Алим Балкаров (-66 кг), Роман Донцов и Эльдар Аллахвердиев (-90 кг), Джавад Гусейнов (+90 кг).

Команды, занявшие первые два места, получат путевки в суперфинал лиги.

Онлайн-результаты можно будет посмотреть на сайте Федерации дзюдо России.