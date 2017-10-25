Тюменцы уже пытаются связаться с Дедом Морозом

Во все почтовые отделения Тюменской области поступили новые коллекции новогодних открыток и календарей на 2018 год. На открытках по традиции запечатлены заснеженные пейзажи, елочные шары, Дед Мороз, Снегурочка, главным же героем стала собака — символ грядущего года по версии китайского календаря.
Сотрудники тюменских отделений почтовой связи отмечают, что уже зафиксированы первые отправления писем Деду Морозу в Великий Устюг.
В пресс-службе УФПС Тюменской области напоминают, что традиционный почтовый ящик для писем Дедушке будет установлен в фойе центрального отделения связи Тюмени в ноябре. На почтовом ящике будет информация о правильном заполнении адреса и подготовке почтового отправления в Великий Устюг.
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