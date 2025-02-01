В прошлом году модернизировано 16 тюменских почтовых отделений

В Тюменской области 2024 году модернизировали 16 отделений Почты России. В 14 селах по технологии быстровозводимой конструкции были построены новые здания, еще два сельских отделения, в Ялуторовском и Тобольском районах, капитально отремонтировали.

Как отметили в пресс-службе УФПС Тюменской области, почтовые отделения, сконструированные по технологии быстровозводимых зданий, появились в селах Тюменского, Упоровского, Ярковского, Тобольского, Вагайского, Юргинского, Голышмановского и Казанского районов. Здесь оказывают весь перечень услуг.

В селах Беркут Ялуторовского района и Малая Зоркальцева Тобольского района провели капитальный ремонт уже существующих почтовых отделений. В частности, обновили внутренние помещения, окна, двери, системы отопления, водоснабжения, электричества, установили системы пожарной сигнализации и видеонаблюдения, оборудовали системы климатического контроля и кондиционирования.

"В обновленных почтовых отделениях услуги могут получить клиенты разных возрастов. Например, молодые люди могут оформить Пушкинскую карту, получить заказы с маркетплейсов, воспользоваться услугой активации учетной записи на Госуслугах. А люди старшего возраста - оплатить коммунальные платежи, получить пенсию или приобрести товары первой необходимости", — отметила врио директора Управления федеральной почтовой связи Тюменской области Маргарита Шамбер.

Масштабный проект по модернизации сельских отделений, инициированный президентом России Владимиром Путиным, стартовал в 2022 году по всей стране. В Тюменской области с начала проекта отремонтированы 23 отделения, - сообщает Тюменская линия.