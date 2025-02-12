Более 5 тысяч посылок тюменцам в зону СВО бесплатно отправила Почта России

В 2024 году Почта России обработала в Тюменской области 5 130 бесплатных посылок для военнослужащих в зону проведения СВО. Такие отправления компания обрабатывает в приоритетном порядке и контролирует сроки их прохождения.

Бесплатные посылки в зону СВО можно оформить только в почтовых отделениях. Передавать отправление оператору нужно в открытом виде. Число посылок, которое может оформить один человек, не ограничено, но вес каждой должен быть меньше 10 кг.

При отправке писем и посылок необходимо указать индекс 103400, написать "город Москва-400", фамилию, имя, отчество адресата и номер воинской части.

Посылки со всей страны попадают в логистический центр Почты в Москве. Там Почта передаёт их представителям Минобороны, которые самостоятельно доставляют отправления получателям.