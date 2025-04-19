Продавцам запретили навязывать дополнительные услуги

Теперь все дополнительные услуги должны предлагаться на добровольной основе, а в случае навязывания клиент имеет право вернуть зря потраченные деньги.

Согласно новому биллю "О защите прав потребителей", каждый клиент имеет право получить полную информацию о продукте перед принятием решения о покупке. Однако многие люди, доверившись словам менеджеров, часто соглашаются с условиями, не изучив их внимательно. Так, при покупке полиса ОСАГО клиенты имеют право отказаться от дополнительной услуги по страхованию жизни или от несчастных случаев.

Навязать дополнительные услуги нередко пытаются в банках, при оформлении кредитов менеджеры часто предлагают страхование жизни или юридические консультации, хотя они не являются обязательными для получения займа. Как отмечает юрист Евгений Боднар, "статья 16 Закона "О защите прав потребителей" запрещает ограничивать приобретение одних услуг обязательным приобретением других". Если банк настаивает на этом, клиент вправе отказаться. В случае, если услуга уже была подключена, заемщик может в течение 30 дней вернуть деньги, - сообщает КП-Тюмень.