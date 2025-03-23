Тюменцы регулярно отправляют редкую корреспонденцию

Более 20 тыс. экземпляров редкой корреспонденции отправили жители Тюменской области за год. Это, в частности, 300 посылок с зарубежными печатными изданиями, 2,8 тыс. секограмм и до 17 тыс. телеграмм.

Как пояснили в пресс-службе УФПС Тюменской области, в секограммах — посылках и бандеролях для слепых, слабовидящих людей — тюменцам чаще всего отправляют документы и книги со шрифтом Брайля, ручные электронные увеличители, нитковдеватели, "говорящие" будильники и наручные часы.

Также среди посылок — тифлофлешплееры — специализированные электронные книги с функцией аудиовоспроизведения и голосового управления. Чаще всего такие отправления поступают в Тюменскую область из Москвы, Красноярска, Казани и Сыктывкара.

Телеграммы тюменцы наиболее часто получают из Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара. Короткие текстовые сообщения, как правило, приходят с грифами "правительственные", "поздравительные" или "судебные". Их в равной степени адресуют как физическим, так и юридическим лицам.

"Почта России давно и успешно доставляет необычные почтовые отправления. Главное преимущество, которое ценят отправители и адресаты, — скорость и надежность. Секограммы компания доставляет наземным транспортом бесплатно. Остальной почтовый груз в строго установленном порядке транспортируется с помощью железнодорожного или автомобильного транспорта. Свойство упаковки и перемещения обеспечивают безопасность и сохранность таких грузов", — пояснила врио директора регионального управления Почты России Маргарита Шамбер.