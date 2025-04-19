Тюменцы могут улучшить позиции родного города в народном голосовании "Город России"

Продолжается народное голосование на всероссийском конкурсе "Город России-2025". Тюмень в списке из 87 мегаполисов сейчас занимает 10 место, за областной центр уже отдано более 7,4 тысячи голосов. И это пока промежуточный результат.

Голосование продлится до 31 декабря включительно, когда будут подведены итоги года. До этого можно голосовать хоть каждый день: с одного IP-адреса принимается один голос в сутки. Регистрации, кодов и прочих подтверждений не потребуется. На официальном сайте город-россии.рф нужно выбрать город, собрать картинку и подтвердить выбор. Процедура бесплатная, возрастных ограничений нет (0+). По случаю предстоящих майских праздников каждый может внести свою лепту.

Сейчас наш город лидирует в списке среди других столиц Уральского федерального округа. Ханты-Мансийск на 26 месте, Челябинск – на 30-м, Екатеринбург – на 40-м, Курган – на 50-м, Салехард – на 63-м, - сообщает Вслух.ру.