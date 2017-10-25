Высота снежного покрова за сутки в Тюмени достигла 27 см

За сутки в Тюмени выпало 15,5 мм осадков, высота снежного покрова достигла 27 см. И снег продолжает идти.

Утром 25 октября глава администрации города Тюмени Александр Моор провел заседание оперативного штаба по уборке города. В рабочем совещании приняли участие главы всех управ, руководители подрядных организаций.

Ночью основной фронт работ развернулся на мостах, путепроводах и магистралях, где работает общественный транспорт. Задействовано 344 единицы техники.

В первые часы снегопада звенья проводили подметание и обработку противогололедными средствами. Количество проходов (патрульного прометания) по одному следу было увеличено от двух до четырех кругов по проезжей части. Данная мера позволила избежать снежных накатов. К вечеру начался вывоз снега из города и уборка на второстепенных улицах.

За сутки вывезено более 5 тысяч кубометров. Ночью опасные участки трасс обрабатывали противогололедными материалами и сгребали снег для дальнейшего вывоза. Сегодня на вывозе задействованы дополнительные силы и техника.

Контроль состояния дорог осуществлялся постоянно. Больше всего нареканий было по уборке улиц Газовиков, Муравленко, Широтной, Щербакова.

Глава администрации Александр Моор потребовал усилить работу по уборке в дневное время. Перед всеми звеньями поставлена задача вывезти максимальные объемы снега и предотвратить заторы на дорогах, создать условия для беспрепятственного прохода к социальным учреждениям, расчистить автобусные карманы, подходы к остановкам.

Дорожные службы отмечают, что легковой транспорт, оставленный в карманах и на обочинах дорог, существенно мешал эффективной уборке - некоторые из автомобилей пришлось даже эвакуировать.

В 19:00 пройдет очередной оперативный штаб, где будет представлен ночной график работ.

Отметим, на 25 октября синоптики прогнозируют в течение дня слабый непрерывный снег, вечером без существенных осадков. Температура воздуха -1-2 градуса. По данным Яндекса, с утра в городе были 8-балльные пробки.

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