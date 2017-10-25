Тюменцев приглашают на концерт пианиста Михаила Плетнева

Народный артист России Михаил Плетнев выступит на сцене Тюменской филармонии 4 ноября. Свою концертную программу выдающийся пианист посвящает 145-летию со дня рождения гения двадцатого века — Сергея Рахманинова.

Михаил Плетнев — музыкант огромного творческого диапазона, яркой индивидуальности и сильной исполнительской воли. Но так было не всегда. С 2006 года Плетнева можно было видеть и слышать на концертах только как дирижера. В свое время он отказался публично играть на рояле, потому что, по его словам, резко упало качество современных инструментов. Спустя почти десять лет один из японских рояльных производителей учел все пожелания музыканта и создал для него инструмент. Программа концерта 4 ноября в филармонии будет исполнена на специально привезенном для пианиста концертном рояле Kawai EX.

"Никогда не забуду свои студенческие годы, когда на втором амфитеатре большого зала Консерватории я слушал все его сольные концерты. Это огромное событие, мастер-классы, и, когда он оставил сцену как пианист практически на десять лет, мы словно осиротели все, потому что таких легендарных пианистов осталось буквально несколько человек", — утверждает народный артист России Денис Мацуев.

Не довольствуясь только всемирной славой пианиста-виртуоза, он расширяет свою деятельность и берет в руки дирижерскую палочку. Создатель музыкального коллектива, который носит гордое имя Российского национального оркестра, Плетнев получил признание и как выдающийся дирижер.