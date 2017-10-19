Тюмень за день: 19 октября

В поликлиниках тюменцы смогут без записи провериться на онкозаболевания
В эту субботу, 21 октября, во всех муниципальных поликлиниках Тюмени пройдет очередное мероприятие из серии "Доктор с Вами".
Владимир Якушев: в Тюменской области готовятся к открытию три крупных музея
Три музея готовятся к открытию в Тюменской области: музейный комплекс имени Словцова и мультимедийный парк "Россия – Моя история" в Тюмени, а также мемориальный музей императорской семьи Николая II в Тобольске.
На тюменском берегу Туры валялась боевая граната
Прибывшие на место саперы успешно извлекли гранату и вывезли на полигон для уничтожения.
Продававший машину тюменец нарвался на вооруженный разбой, но не испугался
В течение суток полиция вышла на злоумышленника.
Ожившие полотна расскажут о тюменском парке "Россия – Моя история"
Акция пройдет в трех крупных торгово-развлекательных центрах Тюмени 20, 21 и 22 октября.
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