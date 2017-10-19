Продававший машину тюменец нарвался на вооруженный разбой, но не испугался

На днях в Тюмени в полицию обратился мужчина, который рассказал, что в отношении него были совершены противоправные действия.

Тюменец дал объявление о продаже автомобиля Kia, на него откликнулся молодой человек, который предложил встретиться около одного из домов на улице Дружбы. Мужчины договорились о сделке и определились с ценой. После этого злоумышленник приставил нож к горлу хозяина авто и потребовал покинуть машину, но тот дал отпор, и нападавший скрылся.

В течение суток полиция вышла на злоумышленника. 27-летний нигде официально не работающий житель Нового Уренгоя признался, что готовился к преступлению. На него завели уголовное дело за разбой, сообщает пресс-служба тюменской полиции.