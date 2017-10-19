Ожившие полотна расскажут о тюменском парке "Россия – Моя история"

Об открытии мультимедийного исторического парка "Россия – Моя история" тюменцы узнают из театральной акции под названием "Ожившие полотна". Она пройдет в трех крупных торгово-развлекательных центрах Тюмени 20, 21 и 22 октября.

В ТРЦ "Кристалл" в пятницу, 20 октября, в 13:00 актеры молодежных театров города представят свои скетчи на тему известных картин, отражающих разные исторические эпохи. Импровизированная сцена будет находиться на первом этаже на площади у фонтана. Тюменцы смогут увидеть ожившую версию "Бурлаков на Волге" Ильи Репина, а также "Девушку с персиками" Валентина Серова, "Купчиху за чаем" Бориса Кустодиева и др.

По словам организаторов проекта, акция лучше всего отражает суть работы мультимедийного исторического парка "Россия – Моя история", в котором с помощью современных технологий оживает история страны.

У зрителей будет уникальная возможность не только увидеть необычную театральную постановку, но и сфотографироваться с персонажами картин. Ведущий расскажет множество интересных фактов о мультимедийном парке "Россия – Моя история", а промоутеры будут раздавать листовки с информацией о проекте.

Напомним, открытие парка состоится 1 ноября на улице Орджоникидзе, 47. В экспозицию войдут четыре масштабных выставки: "Рюриковичи", "Романовы", "От великих потрясений к Великой Победе", "Россия - моя история. 1945-2016". Информация будет подаваться с использованием новейшего мультимедийного оборудования и современных спецэффектов.