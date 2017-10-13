Тюмень за день: 13 октября

Фото Сергея Бушуева

Погода на выходные в Тюмени: плюс 10, солнечно

Погода в ближайшие выходные в Тюмени существенно не изменится. По прогнозу виртуальных синоптиков, сегодня, 13 октября, за окном ожидается до 11 градусов тепла, день будет солнечным, без осадков.

Пишущих тюменцев ждут в школе литературного мастерства

В ТюмГУ продолжит работу школа литературного мастерства Владислава Крапивина. На занятия приглашают всех, кто пробует себя в литературном творчестве — это может быть проза, поэзия, драматургия или литературная критика.

"Дом пионеров" приглашает на концерт лауреата Грушинского фестиваля

Выступление автора-исполнителя Александра Курапова, лауреата и дипломанта Грушинского фестиваля, руководителя музыкальной студии "Интервал", состоится 14 октября на территории уникального гостиничного комплекса "Дом пионеров", в ресторане "Столичный". Начало мероприятия - 18:00.

Тюменцы пробуют себя в спасательных операциях

С 13 по 15 октября в Тюменском районе проходят чемпионат и первенство Тюменской области по спортивному туризму "ПСР-36,6". Состязания развернулись в селе Онохино, в окрестностях спортивно-оздоровительной базы "Азимут".

Знай наших! Тюмень лидирует по закупке IPhone 8

По итогам первого этапа продаж Калининский округ Тюмени обогнал некоторые районы Москвы и занял первое место по проникновению iPhone 8, что составило 0,79% от общего числа жителей нашего города - такие данные приводит "Коммерсант" со ссылкой на аналитику компании oneFactor.