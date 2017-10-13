"Дом пионеров" приглашает на концерт лауреата Грушинского фестиваля

10:37 13 октября 2017
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Выступление автора-исполнителя Александра Курапова, лауреата и дипломанта Грушинского фестиваля, руководителя музыкальной студии "Интервал", состоится 14 октября на территории уникального гостиничного комплекса "Дом пионеров", в ресторане "Столичный". Начало мероприятия -  18:00.

В программе - известные мелодии и песни собственного сочинения. Шеф-повар ресторана "Столичный" Андрей Буньков дополнит музыкальный вечер кулинарными изысками.

Вход на мероприятие свободный. Ресторанно-гостиничный комплекс "Дом пионеров" расположен по адресу: Тюмень, 27км. Ялуторовского тракта, стр.1/1. Справки по тел.: (3452) 21-88-99.

Напомним, для постоянных гостей комплекса "Дом пионеров" действует скидка на гостиничные номера любой категории в размере 20%.

Теги: культура , концерты , отдых
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