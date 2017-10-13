Погода на выходные в Тюмени: плюс 10, солнечно

Погода в ближайшие выходные в Тюмени существенно не изменится. По прогнозу виртуальных синоптиков, сегодня, 13 октября, за окном ожидается до 11 градусов тепла, день будет солнечным, без осадков.
В последующие дни температура хоть и пойдет на убыль, но постепенно. В субботу днем прогнозируют до плюс 10 градусов, в воскресенье – плюс 9. В ночные часы столбик термометра будет держаться на отметке 1-2 градуса выше нуля. Дожди в выходные обойдут Тюмень стороной.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru