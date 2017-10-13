Тюменцы пробуют себя в спасательных операциях

С 13 по 15 октября в Тюменском районе проходят чемпионат и первенство Тюменской области по спортивному туризму "ПСР-36,6". Состязания развернулись в селе Онохино, в окрестностях спортивно-оздоровительной базы "Азимут".

Соревнования по поисково-спасательным работам (ПСР) – вид экстремальных командных соревнований по спортивному туризму на комбинированной дистанции. Они берут начало с особых тренировок МЧС и служб экстренного реагирования, а позже становятся одним из видов спортивного туризма. Помимо ПСР соревнования включают в себя и приключенческие гонки.

Участники испытают себя в экстремальных ситуациях, которые могут произойти в повседневной жизни, получат практические навыки по спасению, жизнеобеспечению и выживанию в условиях природной среды, рассказали в пресс-службе дворца "Пионер".

В соревнованиях участвуют тюменцы в возрасте от 16 лет. Участники, которые пройдут квалификационную дистанцию, получат шанс дойти до финиша и получить переходящий кубок открытого чемпионата Тюменской области по спортивному туризму на комбинированной дистанции.

Фото: группа "Дворец творчества и спорта "Пионер"" / vk.com