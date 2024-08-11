Пробег "Великий сибирский путь" в 2025 году продлится до Тобольска

Конно-спортивный пробег "Великий сибирский путь", посвященный 80-летию Тюменской области, стартовавший 10 августа из Тюмени до села Покровского Ярковского района, успешно завершился, в следующем году он продлится до Тобольска, заявили инициатор проекта Владимир Шевчик и глава Тюмени Максим Афанасьев.

"Маршрут превосходит все ожидания. Кажется, мы все знаем о нашем городе, окрестностях, но некоторые места настолько удивляют, что возникает ощущение, что ты не дома. Возникает гордость за регион, за красоту природы. Дорога пролегает через населенные пункты, в них знакомишься с культурой людей, видишь их хорошее настроение, как они рады встрече. Думаю, этот проект будет определенным толчком к развитию туризма в этих населенных пунктах, когда начнет работу. Благодарю Владимира Шевчика за настоящий праздник для жителей региона в 80-летие Тюменской области, уверен, что сегодня мы поставили только запятую, дойдя до Покровского. На следующий год поставим точку, зайдя в город Тобольск", - сказал Афанасьев.

В пробеге, который проводится для создания нового туристического маршрута, участвовали 25 конников и 19 квадроциклов, 10 велосипедистов и 2 мотоциклиста. Если бы список не был ограничен, участников было бы около тысячи уже в этот раз, уверен Шевчик. "Учитывая, что это первый опыт, нам нужно было все протестировать на себе. Теперь, когда мы поняли, как нам дальше двигаться, мы больше не будем ограничивать список участников. Думаю, что с середины июля по середину августа - "золотое сечение" для проведения походов", - отметил он.

По словам Шевчика, для похода на Тобольск, а это к существующему маршруту в 80 км еще 160 километров, нужен серьезный подготовительный период. Сам поход может занять два-три дня, село Покровское может быть на этом пути инфраструктурным центром. "Планируем построить здесь острог и поместье, которое было в период жизни Григория Ефимовича Распутина, его отец имел здесь ямской двор. Мы хотим это воспроизвести. Уже есть настоящее гуляй-поле, потом будет целое поместье, где инфраструктурно будет уютно, комфортно всем остановиться", - рассказал о планах Шевчик.

"С середины июля до середины августа планируется сам маршрут на следующий год. Он включает не только Тюмень, Криводаново, Созоново, Мотуши, Покровское, но и Тобольск — то есть расширение маршрута. К нему смогут присоединиться в сопровождение все желающие - конники, велосипедисты, водители квадроциклов. Это будет событийное мероприятие, торжественное, с фестивалем - подобное тому, что состоялось в эти выходные. А далее будем отрабатывать с туроператорами маршрут для организованных групп из Тюмени до Покровского, презентация которого состоялась в эти дни. По маршруту во всех населенных пунктах установлены верстовые столбы, на которые туристы будут ориентироваться, там же будет и ночлег", - пояснила планы руководитель отдела развития и продвижения Агентства туризма и продвижения Тюменской области Ольга Наумова.