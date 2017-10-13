Пишущих тюменцев ждут в школе литературного мастерства

В ТюмГУ продолжит работу школа литературного мастерства Владислава Крапивина. На занятия приглашают всех, кто пробует себя в литературном творчестве — это может быть проза, поэзия, драматургия или литературная критика.

Здесь слушатели смогут познакомиться с основами литературного труда, с современными формами продвижения авторских сочинений, найдут квалифицированного читателя и критика своих произведений.

Школа литературного мастерства существует в университете уже более десяти лет. До 2013 года занятия вел сам Владислав Крапивин, а когда по состоянию здоровья он оставил преподавательскую деятельность, то руководство школой перешло к его младшему товарищу и другу – известному писателю Сергею Козлову, члену Союза писателей России, члену Союза журналистов России, депутату Тюменской областной думы.

Первое занятие Сергей Сергеевич проведет 14 октября в рамках большого фестиваля наук в ТюмГУ, сообщили в пресс-службе вуза. Желающих будут ждать по адресу: улица Республики, 9, аудитория 327. Начало занятия в 10:00.

За время существования школы были опубликованы сборники художественных произведений молодых писателей: "Геометрия и мыльные пузыри" (2009), "Зеленые яблоки" (2011), "Сказки другой стороны" (2013), "Письма из Зурбагана" (2014), "Литера Тура" (2015), "Солнце Сибири" (2016).