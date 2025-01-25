Ишимских школьников знакомят с научно-популярной литературой отечественных авторов

Проект "Педагогическая медиалаборатория "Пионеры просвещения" стартует в Ишиме при поддержке Фонда президентских грантов в размере более 300 тыс. рублей.

Инициатива приурочена к десятилетию науки и технологии в России, рассказал директор АНО "Перспектива", начальник отделения повышения профмастерства педагогов в Ишиме Евгений Федоров.

Цель проекта – привлечь внимание молодежи к отечественной научно-популярной литературе, особенно к той, которая была выпущена во времена Советского Союза.

"Так как мы создаем суверенную систему образования, хотим, чтобы подрастающее поколение больше уделяло внимания научно-популярным книгам, написанным отечественными авторами. Например, "Занимательная физика" Якова Перельмана – это золотое наследие. Из современных авторов отмечу Илью Леенсона с его книгой "Занимательная химия для детей и взрослых", других писателей и издания", - пояснил Евгений Федоров.

Авторы проекта провели предварительный скрининг, который показал, что подрастающее поколение если и читает научно-популярную литературу, то преимущественно иностранных авторов. Если все же читают книги российских писателей, то это что-то около или псевдонаучное.

Проект, по словам Евгения Федорова, рассчитан на школьников с 5 по 11 класс и студентов младших курсов. Он пройдет в три этапа при ресурсной и методической поддержке специалистов Тюменского областного государственного института развития регионального образования.

В рамках проекта ребята попробуют свои силы в качестве сценаристов, операторов, ведущих, артистов, монтажеров – пройдут своеобразную практику, которая даст определенные навыки для их дальнейшего использования в работе с детьми.

"Проект, безусловно, патриотический, потому что речь идет о популяризации отечественных авторов. Кроме того, он профориентационный, познавательный, воспитывающий. Итогом проекта станут 30 видеороликов, которые снимут наши ребята. В дальнейшем они будут доступны в свободном доступе в Интернете", - подчеркнул Евгений Федоров.

Созданные ролики можно использовать как пособия для проведения классных часов, в том числе в начальной школе. Они будут не длинные - от 3 до 10 минут. Кроме того, их можно применять в педагогической практике школьных учителей, - сообщает Тюменская линия.

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