В Ишиме наградили победителей литературной премии им. Ершова

Фото: telegram-канал Виктора Рейна

В Ишиме состоялось награждение победителей 16-ой Международной литературной премии им. Петра Ершова. Об этом сообщил в своем официальном telegram-канале депутат Тюменской областной Думы Виктор Рейн.

Народный избранник лично вручил диплом и премию писателю из Санкт-Петербурга Виктору Кокосову за книгу "Животные на войне" в рамках номинации "Безруковский форпост" и поделился впечатлениями от прочтения данного произведения.

"На мой взгляд, учитывая назревшую необходимость патриотического образования и реального исторического просвещения подрастающего поколения, это произведение вполне достойно преподаваться в школах. Книга повествует о том, что свой важный и весомый вклад в Победу над гитлеровцами в Великой Отечественной войне внесли и братья наши меньшие. И животные, и птицы доставляли грузы, работали минёрами и разведчиками, связистами и санитарами. Причем это не выдуманные истории, каждый сюжет основан на реальных фактах и рассказах участников сражений о своих боевых животных товарищах", - рассказал Виктор Рейн.

В номинации "Лучшая книга в региональной литературе" победу одержала писатель из Тобольска Зуля Стадник со своей серией книг детей и юношества. В номинации "Связь времён" (познавательная литература) победу присудили Ольге Ахтырской (Ялуторовск) за книгу "Про тех, кто у нас был...".

В номинации "Выбор мецената" были отмечены "Таёжная сказка" Екатерины Шелеметьевой (Санкт-Петербург), "Жила за морем гагара" Валерия Кастрючина (Белоруссия) и книга Ларисы Семенищенковой (Брянск) "Анюта-Узорница. Сказы".

Победителями в номинации "От потомков Петра Ершова" стали Валерий Копнинов (Барнаул) с книгой "День чистой воды" и Алла Озорнина (Чита) с книгой "Пилюля на палочке. Записки высокой девочки". Отметим, что лауреатов данной номинации награждали праправнучки Петра Ершова.

Наконец, дипломантами 16-й Международной литературной премии им. Ершова стали: Виктор Гитин (Самара, "Сказки дядюшки Гита"), Денис Ефимов (Санкт-Петербург, сборник "По дорогам войны"), Виктор Борисов (Вологда, "Новогодние истории), Виктор Макиенко (Латвия, "Сказки Русской Аляски"), Виктор Медведев (Казахстан, сказка "Золотой журавль"), Юрий Леонов (Москва, книга "Тайна змеиной сопки") и Илья Резник (Москва, издание "Солнечная кошка").

Всего на участие в премии им. Петра Ершова поступило 472 заявки из России, Белоруссии, Казахстана и Латвии.