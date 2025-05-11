Тюменскую литературу оценил известный писатель

Тюменский поэт и писатель-фантаст Дмитрий Сергеев родом из Донбасса, но вот уже более сорока лет живет в Сибири. Переехав в 1984 году с исторической родины в Сургут, Дмитрий Алексеевич почти сразу нашел себя в литературе и журналистике. Он сравнил подходы к написанию материалов спустя года.

– У современных журналистов принято искать горячую информацию, даже непроверенную, лишь бы привлечь читателя. В старой же журналистике был более взвешенный подход, мы боялись опубликовать какую-то неправду, – рассказал он.

По его словам, многие сегодняшние молодые журналисты, даже выпускники журфаков, пишут очень пресно. Мы в своих публикациях часто использовали цитаты из классической литературы, старались приводить интересные факты, исторические параллели и тому подобное. Сейчас же чаще всего описывают только события, очень мало кто вставит в текст уместную цитату или экскурс в историю.

– В литературную среду я, можно сказать, случайно. Писал стихи, читал для своих знакомых, родственников, и вот жена однажды смотрит местную газету и говорит: тут есть литературное объединение, сходи. Ну, я думаю, ладно, и пошел. Литобъединение называлось "Северный огонек", его вел Николай Меркамалович Шамсутдинов, он сейчас возглавляет местную организацию Союза российских писателей. Я прочитал свои стихи, Шамсутдинов сказал, что вот, к нам пришел уже вполне сложившийся поэт. А там присутствовал представитель местной газеты, он сразу взял мои стихи для публикации, и с этого момента меня начали публиковать в разных изданиях. В конце восьмидесятых годов был большой интерес к литературе.

Что касается нынешних западносибирских писателей, то в первую очередь он выделил Леонида Иванова и Сергея Козлова, - сообщает Тюменская область сегодня.

– Леонид Кириллович – более традиционный писатель, а Сергей Сергеевич в большей степени склонен к экспериментам. У него есть вещи, тяготеющие к фантастике, вот и в последней его книге "Надземный переход" имеются подобные мотивы и сюжеты. Еще хотелось бы упомянуть Андрея Александровича Маркиянова, ставшего в прошлом году лауреатом Общенациональной литературной премии Бажова, а также поэтессу Антонину Юрьевну Маркову. Она активный член нашей организации, все время что-то организует, работает с молодежью, учит их писать. Хорошим поэтом был Виталий Огородников, но, к сожалению, умер.