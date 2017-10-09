В Тюмени пройдет фестиваль науки NAUKA 0+

17:10 09 октября 2017
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pixabay.com

Мероприятия в рамках Всероссийского фестиваля науки пройдут в Тюмени в эту субботу, 14 октября. Площадкой для них станет ТюмГУ с восьмым по счету Тюменским фестивалем науки, ориентированным на потенциальных абитуриентов — старшеклассников.

Ребят и их родителей проведут по университетским лабораториям, для них прочтут лекции и проведут семинары, мастер-классы и квесты сотрудники университета. Работа фестиваля будет организована на десяти площадках — в институтах и в информационно-библиотечном центре.

"Для всех участников будут организованы ознакомительные экскурсии в Зоологический музей ТюмГУ имени Кюкена, Техноцентр", — отмечают в пресс-службе университета.

Ознакомиться с программой фестиваля можно тут.

Теги: абитуриенты , школьники , фестиваль , ТюмГУ , наука
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