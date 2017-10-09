В Тюмени пройдет фестиваль науки NAUKA 0+

Мероприятия в рамках Всероссийского фестиваля науки пройдут в Тюмени в эту субботу, 14 октября. Площадкой для них станет ТюмГУ с восьмым по счету Тюменским фестивалем науки, ориентированным на потенциальных абитуриентов — старшеклассников.

Ребят и их родителей проведут по университетским лабораториям, для них прочтут лекции и проведут семинары, мастер-классы и квесты сотрудники университета. Работа фестиваля будет организована на десяти площадках — в институтах и в информационно-библиотечном центре.

"Для всех участников будут организованы ознакомительные экскурсии в Зоологический музей ТюмГУ имени Кюкена, Техноцентр", — отмечают в пресс-службе университета.

Ознакомиться с программой фестиваля можно тут.