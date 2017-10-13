Знай наших! Тюмень лидирует по закупке IPhone 8

По итогам первого этапа продаж Калининский округ Тюмени обогнал некоторые районы Москвы и занял первое место по проникновению iPhone 8, что составило 0,79% от общего числа жителей нашего города - такие данные приводит "Коммерсант" со ссылкой на аналитику компании oneFactor.

В Москве же самое высокое проникновение iPhone 8 на Пречистенской набережной — 0,59%, на пересечении Кутузовского проспекта с Рублево-Успенским шоссе — 0,35%, и в поселке Ильинский Московской области — 0,42%.

В oneFactor также оценили, что в первую неделю продаж iPhone нового поколения в сетях мобильных операторов было зарегистрировано 36 тыс. iPhone 8, что почти на 36% меньше, чем в прошлом году на старте продаж iPhone 7. По данным компании, в линейке iPhone 8 почти половина регистраций приходится на iPhone 8 Plus, при этом их владельцы чаще находятся в Тюмени, чем в Москве.

Напомним, что официальные продажи в России начались 29 сентября. Стоимость iPhone 8 и iPhone 8 Plus в интернет-магазине Apple составляет 56 990 руб. и 64 990 руб. соответственно.