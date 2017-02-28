Тюменцы могут выиграть iPhone 7 в преддверии 8 марта

18:40 28 февраля 2017
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В преддверии Международного женского дня  сервис заказа такси НонСтоп* запустил розыгрыш призов "Лучшее для самых-самых", участники которого могут стать обладателем новой модели популярного смартфона Apple iPhone или других призов.

Чтобы стать участником и побороться за главный приз, достаточно сделать репост розыгрыша "Лучшее для самых-самых" в официальной группе "НонСтоп: заказ такси" в Вконтакте.

6 марта в 15.00 будут разыграны следующие призы:

·         1 место - Смартфон Apple iPhone 7 32 Gb 

·         2 место – 1000 бонусов на поездки с Сервисом заказа такси "НонСтоп"**

·         3 место – 500 бонусов на поездки с Сервисом заказа такси "НонСтоп" 

Подробности розыгрыша в группе "НонСтоп: заказ такси" в Вконтакте.

Участвуйте и порадуйте себя этой весной желанными подарками!

* Сервис заказа такси "НонСтоп" не является таксомоторной компанией, осуществляет только информационные услуги, направленные на прием, обработку и передачу заявки Перевозчику.

** Бонусы предоставляются Перевозчиком в качестве скидки от соответствующего тарифа. За одну поездку может быть потрачено не более 250 бонусов. Оставшаяся сумма за проезд оплачивается дополнительно (1 бонус = 1 рубль).

Теги: такси , розыгрыш , iPhone , смартфоны
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