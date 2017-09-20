Тюмень за день: 20 сентября

Синоптики предупреждают о ночных заморозках

По данным Росгидрометцентра, по ночам с 21 по 26 сентября в Тюменской области ожидаются заморозки от 0 до - 6°С.

В Тюмени модернизировали ряд проблемных перекрестков

На десяти ключевых перекрестках Тюмени значительно возросла пропускная способность, сообщают в администрации города. Этому стало возможным благодаря увеличению количества полос движения в ходе ремонтных работ и другим мерам.

На базе тюменского ОМОНа побывали школьники

Школьники из поселка Винзили в преддверии Дня образования ОМОНа в России, поздравили сотрудников ОМОН Управления Росгвардии по Тюменской области с праздником.

В правительстве Тюменской области новое назначение

Директором департамента труда и занятости населения Тюменской области назначена Надежда Мазуркевич. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Владимир Якушев, сообщает пресс-служба главы региона.

В Тюмени стартовал нефтегазовый форум

VIII нефтегазовый формум проходит в Тюмени. В течение двух дней эксперты и представители российских и зарубежных компаний будут обсуждать перспективы развития нефтегазовой отрасли России. Тема нынешней встречи – "Модернизация ТЭК: инновации и инвестиции".