В правительстве Тюменской области новое назначение

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Директором департамента труда и занятости населения Тюменской области назначена Надежда Мазуркевич. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Владимир Якушев, сообщает пресс-служба главы региона.

До 20 сентября Мазуркевич начальника отдела государственной и муниципальной службы аппарата губернатора Тюменской области, а исполняющей обязанности руководителя департамента труда и занятости населения, кресло которого освободилось еще весной 2017 года в связи с уходом Сергея Кабанова на заслуженный отдых, была его заместитель Людмила Шуленина.