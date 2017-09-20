В правительстве Тюменской области новое назначение

Директором департамента труда и занятости населения Тюменской области назначена Надежда Мазуркевич. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Владимир Якушев, сообщает пресс-служба главы региона.
До 20 сентября Мазуркевич начальника отдела государственной и муниципальной службы аппарата губернатора Тюменской области, а исполняющей обязанности руководителя департамента труда и занятости населения, кресло которого освободилось еще весной 2017 года в связи с уходом Сергея Кабанова на заслуженный отдых, была его заместитель Людмила Шуленина.
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