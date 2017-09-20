На базе тюменского ОМОНа побывали школьники

Школьники из поселка Винзили в преддверии Дня образования ОМОНа в России, поздравили сотрудников ОМОН Управления Росгвардии по Тюменской области с праздником.

Встреча прошла на базе подразделения. Ребят встретил командир ОМОН полковник полиции Олег Сидорчик, бойцы показали, как живут и служат Отечеству сотрудники спецподразделения.

Учащиеся посетили музейно-выставочный комплекс, где представлены коллекция боевого оружия, форма сотрудников ОМОН, исторические документы. Интересными историями с ними поделился основатель музея ветеран МВД Николай Козлов.

Гости побывали и в учебном классе инженерно-технического отделения, автомобильном боксе, где с нескрываемым восторгом посидели в БТР, используемом в различных спецоперациях.

В завершение мероприятия школьники почтили память сотрудников отряда, погибших при исполнении служебного долга, минутой молчания, возложили цветы и гирлянду к мемориалу. Стихами поздравили с праздником и поблагодарили командира и весь личный состав ОМОН за гостеприимство.

"Мы благодарны и очень рады, что выпала честь посетить ваш отряд и прикоснуться к истории нашего знаменитого тюменского ОМОНа. Уезжаем под глубоким впечатлением и надеемся на сотрудничество", - отметила председатель родительского комитета школы Ольга Слягина.