Силовики на стройках Тюмени за нарушения задержали 88 мигрантов

Сотрудники полиции при силовой поддержке Росгвардии в рамках оперативно-профилактического мероприятия провели рейды по строящимся объектам с целью проверки документов у работающих там иностранных граждан, информацию об этом в пресс-службе полиции сообщили 28 февраля.

"Полицейские выявили 88 человек, которые пренебрегли миграционным законодательством Российской Федерации. Так, было установлено, что 26 иностранцев нарушили правила въезда на территорию нашей страны и режим пребывания. При этом у одного из них вовсе не было документов, подтверждающих его легальность нахождения в России. Ещё 56 приезжих предоставили ложные сведения о себе при осуществлении миграционного учёта, один уклонялся от прохождения иммиграционного контроля, а пять работников строек не имели необходимых для осуществления трудовой деятельности патентов. Всех нарушителей сотрудники полиции привлекли к административной ответственности", - указано в сообщении.

Отмечается, что по решению суда каждому назначен штраф, одного нелегала из-за отсутствия правоустанавливающих документов выдворят из России.