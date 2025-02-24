Терруправление Росгвардии в Тюмени возглавил Андрей Борисов

Фото Пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области

Указом Президента Российской Федерации на должность начальника Управления Росгвардии по Тюменской области назначен полковник полиции Андрей Борисов.

Нового руководителя сотрудникам и военнослужащим представил заместитель командующего Уральским округом войск национальной гвардии Российской Федерации по организации вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы генерал-майор полиции Константин Зыков.

"Благодарю за доверие возглавить территориальное управление, выполнять служебно-боевые задачи в одном из уникальных регионов страны", - отметил полковник полиции Андрей Борисов.

По данным пресс-службы Управления Росгвардии по Тюменской области, Андрей Борисов более 20 лет служит в органах внутренних дел и Росгвардии: прошел путь от инспектора до заместителя начальника Управления Росгвардии по Брянской области и начальника центра лицензионно-разрешительной работы, который неоднократно отмечен в числе лучших.

Борисов родился в 1986 году. Он окончил Московский университет МВД России. Офицер имеет государственные и ведомственные награды, поощрения от вышестоящего командования.