В Тюмени модернизировали ряд проблемных перекрестков

На десяти ключевых перекрестках Тюмени значительно возросла пропускная способность, сообщают в администрации города. Этому стало возможным благодаря увеличению количества полос движения в ходе ремонтных работ и другим мерам.

Строительно-монтажные работы на данных перекрестках включали переустройство сетей связи, перенос сетей наружного освещения и светофорных объектов, корректировку дорожной разметки, устройство дополнительных полос движения транспорта. На благоустроенных улицах изменены схемы движения транспорта, структурированы транспортные потоки, ликвидированы "бутылочные горлышки" и места хаотичной парковки.

Модернизированы проблемные перекрестки улично-дорожной сети города и количество полос увеличилось с четырех до пяти на пересечении улицы 50 лет ВЛКСМ с Холодильной, Максима Горького, Салтыкова-Щедрина, а также на перекрестках улиц Зои Космодемьянской–Трактовая и улицы 30 лет Победы – пр. Ткацкий.

Вместо шести семь полос на перекрестке улиц Республики–Мельникайте (увеличение количества полос движения с 6 до 7) и Профсоюзная–Циолковского.

На пересечении Профсоюзной и 50 лет Октября количество полос движения увеличилось с восьми до девяти.

После окончания работ на одну полосу станет больше и на перекрестке улиц Мориса Тореза–Герцена (I этап выполнен в 2016 году).

Все ремонты указанных участков дороги проведены в рамках реализации приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги".