Тюмень за день: 5 сентября

В Тюмени прошли соревнования среди снайперов

Среди стрелков-профессионалов участвовали сотрудники ОМОН и СОБР Управления Росгвардии по Тюменской области и курсанты ТВВИКУ. Среди любителей были представители Тюмени, Якутска, Омска и Саратова.

Бригады скорой помощи за два дня в стационары доставили полтысячи тюменцев

В минувшие выходные врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 1367 жителям областной столицы и Тюменского района. В стационары доставлено 504 пациента, причем жизни и здоровью 51 человека угрожала серьезная опасность. 393 вызова были переданы в службы неотложной помощи поликлиник и областной больницы № 19.

Внимание тюменцев к порталу госуслуг привлекли самым большим в мире спиннером

Тюменский МФЦ проводит акцию "Спиннер крутится - госуслуги трудятся". Мероприятие направлено на популяризацию портала госуслуг среди молодежи, в частности, студентов.

В Тюмени выявят лучших сотрудников патрульно-постовой службы

Всероссийский конкурс профмастерства на звание "Лучший по профессии" среди сотрудников патрульно-постовой службы полиции МВД России, посвященный 300-летию российской полиции, стартовал 5 сентября в Тюмени.

В Тюмени нашли пожилого грибника, потерявшегося в лесу несколько дней назад

80-летний мужчина ушёл в лес за грибами и не вернулся домой. ЧП произошло 1 сентября в районе дач "Незабудка". В числе особых примет — отсутствие у него рук по локоть.