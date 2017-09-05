В Тюмени прошли соревнования среди снайперов

Соревнования по высокоточной стрельбе в разделе Снайпинг впервые проведены не только в Тюменской области, но и в Уральском федеральном округе.

2 сентября на территории полигона учебного центра ТВВИКУ участникам соревнований предстояло выполнить 15 различных упражнений на точность, скорость, внимание и "неустойчивые положения".

Среди стрелков-профессионалов участвовали сотрудники ОМОН и СОБР Управления Росгвардии по Тюменской области и курсанты ТВВИКУ. Среди любителей были представители Тюмени, Якутска, Омска и Саратова.

По итогам соревнований призовые места заняли сотрудники Росгвардии. Победителем стал сотрудник ОМОН Евгений Торопов, второе место занял его сослуживец Владимир Пуртов, третье - у Льва Шмакова из СОБРа.

Среди стрелков-любителей лидером стал житель Саратова, второе и третье место заняли тюменцы.

Инициатором снайпинга выступило Тюменское региональное отделение Федерации высокоточной стрельбы России (ТРО ФВСР) под председательством Андрея Иванова, сообщает пресс-служба областного управления Росгвардии.