В Тюмени выявят лучших сотрудников патрульно-постовой службы

Всероссийский конкурс профмастерства на звание "Лучший по профессии" среди сотрудников патрульно-постовой службы полиции МВД России, посвященный 300-летию российской полиции, стартовал 5 сентября в Тюмени.

Участниками конкурса стали более 180 победителей региональных этапов из всех субъектов РФ.

После торжественной части участники приступили к прохождению конкурсных испытаний по специальной, медицинской, технико-криминалистической, физической и огневой подготовке. Оценивать профессиональное мастерство конкурсантов будут комиссии, в составе которых - опытные сотрудники ГУОООП, ДГСК МВД России, УМВД России по Тюменской области и преподаватели ТИПК МВД России.

Подведение итогов конкурса профессионального мастерства состоится 8 сентября. Сотрудники, набравшие наибольшее количество баллов и занявшие призовые места, будут награждены дипломами, грамотами и ценными подарками.