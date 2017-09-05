Бригады скорой помощи за два дня в стационары доставили полтысячи тюменцев

09:15 05 сентября 2017
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В минувшие выходные врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 1367 жителям областной столицы и Тюменского района. В стационары доставлено 504 пациента, причем жизни и здоровью 51 человека угрожала серьезная опасность. 393 вызова были переданы в службы неотложной помощи поликлиник и областной больницы № 19.

Помимо этого, врачи оперативного отдела провели 198 телефонных консультаций по вопросам оказания самопомощи и взаимопомощи в ситуациях, не требующих выезда медицинской бригады, сообщает пресс-служа медучреждения.

Теги: здоровье , врачи , скорая помощь , медицина
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