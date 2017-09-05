В Тюмени нашли пожилого грибника, потерявшегося в лесу несколько дней назад

80-летний мужчина ушёл в лес за грибами и не вернулся домой. ЧП произошло 1 сентября в районе дач "Незабудка".
В числе особых примет — отсутствие у него рук по локоть. Находчивый пенсионер прикрепил насадку-вилку для сбора грибов к одной руке, ведёрко - к другой, и отправился в лес.
К поискам пенсионера подключились около ста человек - полиция, волонтёры движения "Белая сова" и просто неравнодушные люди.
Вечером 4 сентября пожилого грибника обнаружил житель соседней деревни. Пенсионер жив но нуждается в медицинской помощи. Сейчас он находится в больнице.
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