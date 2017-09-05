В Тюмени нашли пожилого грибника, потерявшегося в лесу несколько дней назад

15:29 05 сентября 2017
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
www.northlands.ru
| Фото: www.northlands.ru

80-летний мужчина ушёл в лес за грибами и не вернулся домой. ЧП произошло 1 сентября в районе дач "Незабудка".

В числе особых примет — отсутствие у него рук по локоть. Находчивый пенсионер прикрепил насадку-вилку для сбора грибов к одной руке, ведёрко - к другой, и отправился в лес.

К поискам пенсионера подключились около ста человек - полиция, волонтёры движения "Белая сова" и просто неравнодушные люди.

Вечером 4 сентября пожилого грибника обнаружил житель соседней деревни. Пенсионер жив но нуждается в медицинской помощи. Сейчас он находится в больнице.

Теги: поисковики , инвалиды , поиски
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Октябрь, 2017