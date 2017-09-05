Внимание тюменцев к порталу госуслуг привлекли самым большим в мире спиннером

Тюменский МФЦ проводит акцию "Спиннер крутится - госуслуги трудятся". Мероприятие направлено на популяризацию портала госуслуг среди молодежи, в частности, студентов.

Для привлечения внимания спиннер выбран неслучайно - игрушка на пике популярности. Как сообщалось ранее, диаметр тюменского экземпляра составляет 3,75 метра и вес - тридцать килограммов.

"Давайте раскрутим спиннер, разгоним тучи! Это мероприятие приурочено к появлению возможности подать заявление на получение электронной транспортной карты через портал госуслуг. С ее помощью вы сможете ездить в общественном транспорте, используя льготы. У нас этой возможностью обладают школьники, студенты и пенсионеры. Многие знают о портале госуслуг, но не все умеют им пользоваться. Сегодня мы хотим напомнить вам об этом ресурсе. Подать заявку на получение транспортной карты через этот канал гораздо удобнее, чем через все остальные", - сообщил присутствующим директор Многофункционального центра в Тюменской области Александр Нагибин.