Сервисом по самозапрету на кредиты и займы на Госуслугах воспользовались 1,7 млн человек

Сервис по самозапрету на кредиты и займы на Госуслугах работает с 1 марта. За первые два дня работы им воспользовались 1,7 млн человек. Средний возраст заявителя — 53 года, сообщили в Минцифры РФ.

Слово "самозапрет" возглавило топ запросов Роботу Максу. Он дал уже 3,4 млн консультаций о добровольном запрете на кредитование.

В топ-10 по заявкам на самозапрет Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край, Свердловская, Ростовская области, Башкортостан, Новосибирская область, Татарстан и Нижегородская область.

У тех, кто подал заявление на самозапрет, в кредитной истории появляется специальная отметка. Если она есть, банки и микрофинансовые организации должны отказать по заявке на кредит или заём. Проверить, установлен ли самозапрет, можно на Госуслугах. Снять запрет можно в любой момент с помощью Госуслуг. Заявление подписывается электронной подписью. Это можно сделать бесплатно в приложении "Госключ".