Не менее 6 транспортных объектов планируют построить в Тюмени

Как минимум шесть региональных транспортных объектов построят в Тюмени в ближайшие годы - о планах по развитию дорожной инфраструктуры регионального и муниципального значения рассказали в Главном управлении строительства и Управления автомобильных дорог Тюменской области.

До конца 2025 года строители должны закончить возведение транспортной развязки на Червишевском тракте в районе деревень Патрушева и Комарова. Там уже построены надземный пешеходный переход, пролёт и основания для съездов, ведется переустройство инженерных сетей.

До конца 2026 года завершат строительство транспортной развязки на пересечении улице Джанбровского с трассой "Екатеринбург - Тюмень". Для этого подрядчику предстоит сделать четыре съезда. Три искусственных сооружения - это надземные переходы и путепровод по Джанбровского (уже построены четыре опоры).

Разрабатывается проектная документация на строительство обхода Комарово на участке от транспортной развязки на Червишевском тракте до улицы Фармана Салманова. В планах сделать её четырехполостной.

Также в планах "Управления автомобильных дорог" продлить улицу Пермякова от улицы Федюнинского до Червишевского тракта. Там запланировано сделать магистральную улицу также с четырьмя полосами.

Все эти эти объекты, а также уже построенная Администрацией города Тюмени ул. Ф. Салманова и планируемая к строительству Администрацией Тюменского района ул. Джанбровского образуют "Южный коридор".

Александр Исаков, начальник Управления транспорта и дорожного хозяйства Главного управления строительства Тюменской области:

Развитие "Южного коридора" необходимо для того, чтобы значительно улучшить транспортные связи существующих и новых жилых районов южной части города и пригорода Тюмени. Важно разгрузить от транзитного транспорта участки автомобильных дорог со стороны Московского и Червишевского трактов, а также объездную дорогу в районе улиц Федюнинского и Закалужской. Ежегодный рост интенсивности движения по основным федеральным трассам приводит к перегрузке Тюмени. На южном участке ТКАДа при нормативной интенсивности в 14 тысяч автомобилей в сутки, фактическая составляет уже более 60 тысяч. При этом стоит отметить, что значительным темпами растёт поток транзитного транспорта. До 2022 года прирост по грузовикам был 1,5-3 % в год. Сейчас ежегодно на 15-20% таких автомобилей на наших дорогах больше.

Еще одним этапом по снижению нагрузки на южные участки дорог в Тюменской агломерации, станет строительство "Южного обхода", его проектирование завершается - он станет частью второй объездной и свяжет три федеральные трассы. "Южный обход" будет построен в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".

В планах развития дорожной инфраструктуры Тюмени такие - в ближайшей перспективе построить и реконструировать 9 объектов. Среди них: строительство ул. Мельникайте от ул. Дружбы до ул. Щербакова; строительство транспортной развязки в створе ул. Аккумуляторной; строительство автодорожного тоннеля на пересечении с железнодорожными путями в районе железнодорожного вокзала.