В Каменке на пожаре погиб один человек

Пожар в жилом доме села Каменка произошел днем, сообщение о нем поступило диспетчеру в третьем часу дня. На пожаре один человек погиб, один пострадал. Причина происшествия устанавливается, сообщили в пресс-службе ГУМЧС по Тюменской области.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение дома. Предварительно, общая площадь пожара составила 60 квадратных метров. К ликвидации пожара привлекались 15 сотрудников подразделений Главного управления МЧС России по Тюменской области и противопожарной службы Тюменской области, было задействовано 5 единиц техники.