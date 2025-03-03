В Каменке на пожаре погиб один человек

17:57 03 марта 2025
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Пожар в жилом доме села Каменка произошел днем, сообщение о нем поступило диспетчеру в третьем часу дня. На пожаре один человек погиб, один пострадал. Причина происшествия устанавливается, сообщили в пресс-службе ГУМЧС по Тюменской области.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение дома. Предварительно, общая площадь пожара составила 60 квадратных метров. К ликвидации пожара привлекались 15 сотрудников подразделений Главного управления МЧС России по Тюменской области и противопожарной службы Тюменской области, было задействовано 5 единиц техники. 

Теги: МЧС , погибшие , пожары , Тюменский район
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