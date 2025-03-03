На ледовой переправе в Увате из-за потепления грузоподъемность ограничили до 20 тонн

На ледовой переправе через р. Иртыш в селе Уват Тюменской области с 3 марта по ледовой переправе смогут проехать транспортные средства общей массой до 20 тонн.
Ледовая переправа через Иртыш в Уват работает с 6 декабря. В прошлом зимнем сезоне она завершила свою работу 25 марта. Сейчас снижение грузоподъемности на переправе в ГУС ТО объясняют потеплением.
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