На ледовой переправе в Увате из-за потепления грузоподъемность ограничили до 20 тонн

На ледовой переправе через р. Иртыш в селе Уват Тюменской области с 3 марта по ледовой переправе смогут проехать транспортные средства общей массой до 20 тонн.

Ледовая переправа через Иртыш в Уват работает с 6 декабря. В прошлом зимнем сезоне она завершила свою работу 25 марта. Сейчас снижение грузоподъемности на переправе в ГУС ТО объясняют потеплением.