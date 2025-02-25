В ТАРКИ рассказали, где отпраздновать Масленицу в Тюмени

С 1 по 3 марта в Тюмени пройдут Масленичные гуляния, насладиться традициями, развлечениями и, конечно, блинами можно будет в нескольких городских локациях, сообщили в Тюменском агентстве развития креативных индустрий.

1 марта – Масленица будет "гостить" на улице Дзержинского. В 11:00 начнется театрализованное представление с участием Бабы-яги, кота Баюна и Емели. Зимушка-зима и Весна-красна устроят спор о том, кто главнее. В программе также старинные народные игры – перетягивание каната, бой на бревне, бег в вёдрах, выступления творческих коллективов и большой масленичный хоровод.

2 марта в 11 часов Масленицу начнут отмечать в сквере "Казачьи луга". Решивших поучаствовать ждут традиционные масленичные забавы, хороводы, соревнования по поднятию гири, битва в мешках и многое другое, сжигание чучела Масленицы. Песни и танцы, игры и конкурсы, тематические фотозоны и ростовые куклы сказочных героев создадут атмосферу веселья.

В парке "Заречный" Масленицу начнут провожать в 12:00. Тут и выставка кукол "Тюменская масленица", русские традиционные игры, борьба на опоясках, хороводы, песни и пляски.

АНО "ТАРКИ" является партнером мероприятий.