Тюмень за день: 30 августа

В тюменских поликлиниках пройдет единый день открытых дверей

День открытых дверей пройдет завтра, 31 августа, с 11.00 до 20.00 во всех муниципальных поликлиниках Тюмени. Пациенты смогут обратиться с вопросами к главному врачу и заместителям руководителя — лично в поликлинике или по телефону горячей линии. У тюменцев будет возможность получить консультацию, высказать свои замечания и предложения или поблагодарить врачей.

В Тюменской области нацелились на несырьевой экспорт

На заседании совета по реализации приоритетных проектов в Тюменской области, которое провел губернатор Владимир Якушев накануне обсудили план действий, касающийся развития международной кооперации и экспорта.

Тюменскую улицу назвали в честь советского пограничника

В Тюмени еще один уголок в Березняковском микрорайоне перестал быть безымянным. Как сообщили в департаменте земельных отношений администрации Тюмени, теперь участок носит имя пограничника, Героя Советского Союза Никиты Карацупы.

У нового тренера "Тюмени" любимчиков не будет

Новый главный тренер ФК "Тюмень" Владимир Маминов встретился с командой - и сразу подчеркнул: любимчиков не будет и попадание в основной состав зависит от того, как игроки себя буду проявлять в тренировочном процессе.

Культурная афиша Тюмени на сентябрь: ярмарка абонементов в филармонии и театральные премьеры

Сентябрь – знаковый месяц для тюменских учреждений культуры. После продолжительных каникул актеры и музыканты готовы радовать зрителей новыми программами и уже полюбившимися представлениями. Подробнее – в Топе самых интересных событий, представленном Тюменским концертно-театральным объединением совместно с проектом "Афиша Тюмени".