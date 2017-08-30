В Тюменской области нацелились на несырьевой экспорт

На заседании совета по реализации приоритетных проектов в Тюменской области, которое провел губернатор Владимир Якушев накануне обсудили план действий, касающийся развития международной кооперации и экспорта.

В 2011 году в регионе был создан центр поддержки экспорта, сейчас он действует на базе инвестиционного агентства Тюменской области и осуществляет свою деятельность совместно с областной Торгово-промышленной палатой. С 2015 года при его участии заключено 34 экспортных контракта. Тюменская область представила продукцию и услуги 49 средних и малых предприятий на региональном стенде в 10 международных выставках, организовано шесть международных бизнес-миссий, в 27 обучающих семинарах приняли участие более 300 предпринимателей.

Именно тема кадров для продвижения продукции на внешние рынки и наращиванию экспорта остается ключевой. Квалифицированных специалистов по этому направлению пока недостаточно. Глава региона дал поручение представить детальный план организации их подготовки, определить учреждения, которые будут вести обучение.

Якушев поручил определить перечень потенциальных экспортеров среди региональных предприятий в разных сферах, в том числе и АПК, с учетом оценки экспортных ниш, затрат на логистику и транспортировку, чтобы продукция оставалась конкурентоспособной по цене. И разработать детальный план действий для развития данного направления.

По итогам 2016 года в Тюменской области более чем в два с половиной раза увеличилось количество несырьевых экспортеров, такие данные приводят в Уральском таможенном управлении. Экспортные поставки осуществлены в Нидерланды, Великобританию, Бельгию, Турцию, Финляндию, Швецию, Францию, Германию, Казахстан. Основные статьи экспорта региона – продукты нефтепереработки и нефтехимии. В сентябре 2016 года "Тобольск-Полимер" выпустил первую миллионную тонну полипропилена, сообщает пресс-служба губернатора области. 450 тысяч тонн тобольского полипропилена в 2016 году – это треть от общероссийского объема и существенная доля несырьевого экспорта региона. Еще один лидер - Тюменский фанерный завод. 85% его продукции экспортируется в 49 стран мира. Ишимский мясокомбинат в 2016 году поставил три тонны колбасных изделий в Казахстан. Заводоуковский маслозавод в прошлом году экспортировал около 8 тысяч тонн нерафинированного рапсового масла в страны Европы. Компания "Слада" в 2016 году продала 29 тонн кондитерских изделий в Армению, Казахстан, Монголию и Киргизию. Кроме того, в страны ближнего зарубежья экспортируется охлажденная рыба, концентрированное молоко. Агрофирма "КриММ" продает семенной и товарный картофель. Активно выходит со своей продукцией на внешние рынки завод "Тюменские аэрозоли".