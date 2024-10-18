Тюменские власти готовы оказать поддержку бизнесу для участия в международных выставках

Фото из архива Инвестиционного агентства Тюменской области.

Тюменские предприниматели могут получить средства для участия в международных выставках, Ззявки на 2025 год принимает Центр поддержки экспорта Тюменской области, сообщает информационный центр правительства региона.

Средства предоставляются на условиях софинансирования для аренды выставочных площадей, оплаты регистрационных взносов, создания индивидуального стенда.

В 2024 году данной мерой поддержки воспользовалась ПК "Слана" для участия в ПРОДЭКСПО 2024. Предприятие "КЕНЕРА" благодаря региональной поддержке представило свою продукцию в выставке KIOGE Oil and Gas Kazakhstan 2024, а компания "ТМЗ" создала индивидуальный стенд для международной выставки MIMS Automobility Moscow. В итоге компаниям удалось заключить несколько экспортных контрактов.

По вопросам консультаций и экспортной деятельности можно обратиться в Центр поддержки экспорта по адресу: город Тюмень, улица Республики, 142 или по телефону: +7 922-002-45-20.