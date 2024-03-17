Тюмеские компании экпортировали в Казахстан 117 тонн молочной продукции

12:17 17 марта 2024
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117 тонн молочной продукции тюменского производства экспортировали в Казахстан - 29 партий этих продуктов специалисты Управления Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам за февраль 2024 года.

Качество и безопасность продукции подтверждены лабораторными исследованиями ФГБУ"ЦНМВЛ", поэтому проблем с разрешением на отправку груза в место его назначения не возникло.

Теги: АПК , Казахстан , молоко , Россельхознадзор , экспорт
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