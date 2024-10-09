Тюменских предпринимателей научат работать на международных рынках

В Тюменской области стартовала акселерационная программа для представителей бизнеса "Экспортный форсаж", которая поможет тюменским предпринимателям выйти на международные рынки, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Курс обучения состоит из 5 интенсивных двухдневных образовательных модулей, позволяющих участникам получить необходимые знания и навыки для эффективной реализации экспортного проекта, а также межмодульные периоды, продолжительностью две недели каждый.

В программе участвуют 10 компаний региона. Они будут работать в сопровождении наставников, вместе с которыми разберут вопросы от выбора зарубежного рынка до расчета оптимального логистического маршрута, минимизации рисков и снижения издержек.

Обучение завершится 11 декабря, результатом станут три плана по выходу на новые иностранные рынки. По вопросам консультаций и экспортной деятельности можно обратиться в Центр поддержки экспорта по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, 142 или по телефону: +7 922-002-45-20.

Организатор акселератора — Центр поддержки экспорта Инвестиционного агентства Тюменской области.